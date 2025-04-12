شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى بعد تعادل الأهلى مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ إمام عاشور لاعب الأهلى، على صدارة ترتيب هدافى الدورى المصرى، بعد تعادل فريقه أمام بيراميدز بنتيجة 1 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب الدفاع الجوي، فى الجولة الثانية للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري (دوري nile).

سجل محمد الشيبي هدف المباراة في الدقيقة 86 من تسديدة صاروخية، قبل أن يسجل أحمد رضا هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع، ليرتفع رصيد بيراميدز إلى 44 نقطة كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة ويستمر صراع اللقب.

وفاز فريق سيراميكا على فاركو بهدفين دون رد في المباراة التى جمعت الفريقين اليوم باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وأحرز هدفي فريق سيراميكا أحمد رمضان فى الدقيقة 73 وأحمد رضا فى الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت البدل الضائع للقاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سيراميكا للنقطة 27 محتلا المركز السادس من عمر المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة 26 محتلا المركز السابع.



ترتيب هدافى الدورى

وجاء ترتيب هدافي الدورى كالتالى: