شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد القندوسى يجرى عملية غدا بعد إصابته بكسر فى الساق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الجزائري أحمد القندوسي لاعب وسط فريق سيراميكا، لعملية غدا الأحد، بعد تعرضه لكسر فى الساق خلال مباراة فريقه أمام فاركو التي جمعتهما، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مرحلة حسم الدوري.

وأثبت الأشعة التي خضع لها اللاعب فور وصوله المستشفى إلى معاناة أحمد القندوسى لإصابة بكسر في الساق، ويحتاج إلى تدخل جراحي من أجل تعافيه من هذه الإصابة.

وسقط أحمد القندوسي متأثرا بإصابته بكسر في الساق إثر تدخل قوي من ياسين الملاح لاعب فاركو، استحق عليه الحصول على الكارت الأحمر، وخرج على أثرها في سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لإجراء الأشعة لمعرفة حجم الإصابة.

وفاز فريق سيراميكا على فاركو بهدفين دون رد في المباراة التى جمعت الفريقين اليوم باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وأحرز هدفي فريق سيراميكا أحمد رمضان فى الدقيقة 73 وأحمد رضا فى الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت البدل الضائع للقاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سيراميكا للنقطة 27 محتلا المركز السادس من عمر المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة 26 محتلا المركز السابع.

وشهدت المباراة إصابة قوية للاعب الجزائرى أحمد القندوسى لاعب فريق سيراميكا عقب تدخل قوى من ياسين الملاح لاعب فريق فاركو التي على أثرها أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء له، وتم نقل اللاعب إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاف من داخل الملعب.