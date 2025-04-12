شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى: انتقال زيزو للأهلى "صفقة القرن".. وبقاء بيسيرو ضرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى عمر الأيوبى مديرتحرير الخليج 365 ورئيس قطاع الرياضة، أن صفقة انتقال زيزو لاعب الزمالك إلى الأهلى ستكون بمثابة صفقة القرن في الكرة المصرية لانها تاريخية ومؤثرة فنيا وجماهيريا بشكل كبير.

وقال عمر الأيوبى في تصريحات مع الإعلامية أميرة أسامة في راديو أون سبورت ، إن زيزو أفضل لاعبى مصر خلال السنوات الاخيرة وانضمامه للاهلى سيكون صفقة ناجحة بكل المقاييس فنيا وجماهيريا وتاريخيا موضحا ان زيزو سيكون النجم الأول في النادى الاهلى ويستطيع تحقيق الكثير في صفوف الاهلى ، ورحيله للقلعة الحمراء نتيجة تأخر مسئولو الزمالك في حسم ملف التجديد للاعب الذى يعد من اهم نجوم ميت عقبة خلال السنوات الأخيرة .



ورفض الأيوبى نغمة المطالة برحيل البرتغالى بيسيرو المدير الفني للزمالك عن منصبه أمر صعب رغم الاعتراف إنه يتحمل نسبة كبيرة المسئولية عن خسارة الفريق الأبيض أمام ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا والخروج من كأس الكونفيدرالية الأفريقية ..واشار أن خسارة الزمالك أمام بطل جنوب أفريقيا جاءت لأسباب كثيرة أبرزها غياب احمد سيد زيزو الذى أستبعد بسبب ازمة انتقاله للنادى الاهلى وتوابعها التي شتت ذهن بعض اللاعبين الذين تنتهى عقودهم او أخرين يريدون تعديل تعاقدهم .



وتحدث مدير تحرير الخليج 365 عن التجديد لمدافع الزمالك محمود الونش لفريقه لمدة 3 مواسم قادمة ، مؤكدا أن لجنة التخطيط لقطاع الكرة تضم الثلاثى عمرو الجناينى وحازم إمام وميدو تتحرك بشكل مكثف للحفاظ على نجوم الفريق ونجحت في تجديد عقد الونش ولا توجد مشكلة في بقاء عبد الله السعيد الذى يمتلك عقلية احترافية ويعرف ماذا يريد خلال الفترة القادمة .