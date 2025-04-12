شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين يهزم أنجولا 1 - 0 فى الشوط الأول بملحق التأهل لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس، على انجولا بهدف نظيف سجله عبد العزيز الزغبى فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا فى ملحق التأهل لكأس العالم للناشئين المقرر إقامتها فى قطر خلال شهر نوفمبر 2025.

وجاء تشكيل المنتخب الوطنى على النحو التالي: عمر عبد العزيز (1) – عمر كمال (24) – مهند الشامي (5) - حمزة الدجوي (4) – نور أشرف (3) – أدهم فريد (6) – محمد البنداري (15) – محمد حمد (8) – أنس رشدي (20) – عبد العزيز الزغبي (17) – حمزة عبد الكريم (9).

الجدير بالذكر أن منتخب مصر سبق له المشاركة في نهائيات كأس العالم مرتين ، الأولى في كندا 1987 تحت قيادة طه بصري والثانية في مصر 1997 مع المدرب محمد علي.