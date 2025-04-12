شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى نايل.. بيراميدز يحافظ على الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ فريق بيراميدز على صدارة جدول ترتيب الدورى، بعد التعادل مع الأهلى بنتيجة 1 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، على ملعب الدفاع الجوي، فى الجولة الثانية للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري (دوري nile).

سجل محمد الشيبي هدف المباراة في الدقيقة 86 من تسديدة صاروخية، قبل أن يسجل أحمد رضا هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع ، ليرتفع رصيد بيراميدز إلى 44 نقطة كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة ويستمر صراع اللقب.

وفاز فريق سيراميكا على فاركو بهدفين دون رد في المباراة التى جمعت الفريقين اليوم باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وأحرز هدفي فريق سيراميكا أحمد رمضان فى الدقيقة 73 وأحمد رضا فى الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت البدل الضائع للقاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سيراميكا للنقطة 27 محتلا المركز السادس من عمر المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة 26 محتلا المركز السابع.