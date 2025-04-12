شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُبقى على حلم الدورى بتعادل قاتل أمام بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أنقذ أحمد رضا لاعب الأهلي فريقه من السقوط أمام بيراميدز بعدما سجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب الدفاع الجوي، فى الجولة الثانية للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري (دوري nile)،

سجل محمد الشيبي هدف المباراة في الدقيقة 86 من تسديدة صاروخية، قبل أن يسجل أحمد رضا هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع، ليرتفع رصيد بيراميدز إلى 44 نقطة، كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة ويستمر صراع اللقب.



أكرم توفيق ومصطفى فتحى



الشحات وإمام عاشور



الشيبى والشحات

الشوط الأول

بدأت المباراة بحماس واضح من الفريقين، وإن كانت الغلبة للأهلي الذي ضغط بقوة محاولاً إحراز هدف مُبكر، وأهدر إمام عاشور فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة الخامسة، وواصل الأهلي الضغط وعاد إمام ليُهدر فرصة أخرى للتسجيل في الدقيقة 11، وارتدت الكرة إلى حسين الشحات الذي سددها بعيداً عن الشباك، وأشهر الحكم بطاقة صفراء لأشرف داري للخشونة مع فيستون ماييلي.

ونشط أداء بيراميدز تدريجياً وأنقذ محمد الشناوي حارس الأهلي مرماه من هدف مؤكد، حينما سدد كريم حافظ في الدقيقة 17 تسديدة قوية، وسيطر بيراميدز على مجريات الأمور، وتعرض يحيى عطية الله لإصابة قوية، غادر على أثرها ملعب المباراة في الدقيقة 24 وشارك كريم الدبيس بدلاً منه.

وواصل بيراميدز الضغط، ونال رامي ربيعة بطاقة صفراء للخشونة مع فيستون ماييلي في الدقيقة 34، وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول محاولات هجومية من الفريقين، ونال مهند لاشين بطاقة صفراء للخشونة مع إمام عاشور، وسدد الدبيس تسديدة قوية حوّلها أحمد الشناوي لضربة ركنية، ثم سدد وسام أبو علي ضربة رأسية تصدت لها العارضة.

وتعرض رامي ربيعة لإصابة استدعت نزول طبيب الفريق الذي قام بلصق شاش على رأس اللاعب، بعدها انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.



أحمد سامى وإمام



أحمد سامى



إمام عاشور خلال مباراة الأهلى وبيراميدز

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بتغيير اضطراري، حيث غادر كريم الدبيس للإصابة وشارك أحمد رضا بدلاً منه، وانحصر اللعب وسط الملعب عدة دقائق وتراجع أداء الفريقين، ونال محمود مرعي لاعب بيراميدز بطاقة صفراء للخشونة مع إمام عاشور، قبل أن ينال مهند لاشين بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 57 ليتم طرده من اللقاء.

قاد أكرم توفيق هجمة للأهلي، لكنه تعرض لعرقلة من وليد الكرتي ليحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 62، وفي الدقيقة 63 شارك طاهر محمد طاهر بدلاً من أشرف بن شرقي، كما شارك اللاعب الصاعد محمد عبد الله بدلاً من حسين الشحات.

حاول الأهلي الوصول إلى مرمى بيراميدز، مُستغلاً النقص العددي للفريق السماوي، لكن دون جدوى، في ظل غياب الفاعلية الهجومية للأهلي، وشارك جراديشار في الدقيقة 71 بدلاً من مروان عطية.

وأجرى بيراميدز تغييرين دُفعة واحدة في الدقيقة 73، بنزول مروان حمدي بدلاً فيستون ماييلي وصديق أوجولا بدلاً من من كريم حافظ، وضغط الأهلي في الدقائق الأخيرة، وأهدر وسام فرصة تسجيل هدف الأهلي الأول بعدما تلقى تمريرة جيدة من جراديشار، لكنه سددها بعيداً عن الشباك، كما ضغط بيراميدز للتسجيل، وكان له ما أراد، حيث سجل محمد الشيبي هدف صاروخي في الدقيقة 86 سكنت شباك محمد الشناوي.

حاول الأهلي العودة إلى المباراة ونجح أحمد رضا في تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.

وأدار المباراة الحكم الهولندي داني ماكلي حكم ساحة، وعاونه الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس ،كما ضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.