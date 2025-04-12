شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. محاولات هجومية من الأهلى وبيراميدز والتعادل السلبى يفرض نفسه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي _ سليمان النقر ..تصوير _ محمد الحصريالسبت، 12 أبريل 2025 08:44 م
مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز والمُقامة حالياً على ملعب الدفاع الجوي، فى الجولة الثانية للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري (دوري nile) والنتيجة ما زالت التعادل السلبي.
بدأت المباراة بحماس واضح من الفريقين، وإن كانت الغلبة للأهلي الذي ضغط بقوة محاولاً إحراز هدف مُبكر، وأهدر إمام عاشور فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة الخامسة، وواصل الأهلي الضغط وعاد إمام ليُهدر فرصة أخرى للتسجيل في الدقيقة 11، وارتدت الكرة إلى حسين الشحات الذي سددها بعيداً عن الشباك، وأشهر الحكم بطاقة صفراء لأشرف داري للخشونة مع فيستون ماييلي.
ونشط أداء بيراميدز تدريجياً وأنقذ محمد الشناوي حارس الأهلي مرماه من هدف مؤكد، حينما سدد كريم حافظ في الدقيقة 17 تسديدة قوية، وسيطر بيراميدز على مجريات الأمور، وتعرض يحيى عطية الله لإصابة قوية، غادر على أثرها ملعب المباراة في الدقيقة 24 وشارك كريم الدبيس بدلاً منه.
وواصل بيراميدز الضغط، ونال رامي ربيعة بطاقة صفراء للخشونة مع فيستون ماييلي في الدقيقة 34، وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول محاولات هجومية من الفريقين، ونال مهند لاشين بطاقة صفراء للخشونة مع إمام عاشور، وسدد الدبيس تسديدة قوية حوّلها أحمد الشناوي لضربة ركنية، ثم سدد وسام أبو علي ضربة رأسية تصدت لها العارضة.
وتعرض رامي ربيعة لإصابة استدعت نزول طبيب الفريق الذي قام بلصق شاش على رأس اللاعب، بعدها انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.الشوط الثاني
بدأ الشوط الثاني بتغيير اضطراري، حيث غادر كريم الدبيس للإصابة وشارك أحمد رضا بدلاً منه، وانحصر اللعب وسط الملعب عدة دقائق وتراجع أداء الفريقين، ونال محمود مرعي لاعب بيراميدز بطاقة صفراء للخشونة مع إمام عاشور، قبل أن ينال مهند لاشين بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 57 ليتم طرده من اللقاء.
قاد أكرم توفيق هجمة للأهلي، لكنه تعرض لعرقلة من وليد الكرتي ليحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 62، وفي الدقيقة 63 شارك طاهر محمد طاهر بدلاً من أشرف بن شرقي، كما شارك اللاعب الصاعد محمد عبد الله بدلاً من حسين الشحات.
حاول الأهلي الوصول إلى مرمى بيراميدز، مُستغلاً النقص العددي للفريق السماوي، لكن دون جدوى، في ظل غياب الفاعلية الهجومية للأهلي، وشارك جراديشار في الدقيقة 71 بدلاً من مروان عطية.
وأجرى بيراميدز تغييرين دُفعة واحدة في الدقيقة 73، بنزول مروان حمدي بدلاً فيستون ماييلي وصديق أوجولا بدلاً من كريم حافظ.
ويُدير مباراة الليلة الحكم الهولندي داني ماكلي حكم ساحة، ويعاونه الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس ،كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.
ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، أشرف داري، محمد هاني، يحيى عطية الله، مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق، أشرف بن شرقي، حسين الشحات ووسام أبو علي، وبذلك يعود حسين الشحات للمشاركة أساسياً بعد الغياب عن التشكيل الأساسي للفريق عدة مباريات.
ويجلس على دكة الأهلي: ياسر إبراهيم وجراديشار وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا وطاهر محمد ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.
فيما يضم تشكيل بيراميدز كلاً من: أحمد الشناوي، محمد حمدي ،أحمد سامي ،محمود مرعي ، محمد الشيبي، مهند لاشين ،وليد الكرتي، أحمد عاطف قطة، مصطفى فتحي ، كريم حافظ وفيستون ماييلي.
ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - محمود دونجا - يوسف أوباما - صديق إيجولا - مروان حمدي - دودو الجباس.
ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي بعد إلغاء عقوبة خصم الـ 3 نقاط عقب انسحاب الفريق الأحمر من لقاء الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بداعي عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.
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