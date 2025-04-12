شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدفع بـ"طاهر وعبد الله" بدلا من بن شرقى والشحات واستمرار التعادل السلبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الأهلي تغييرين في مباراة بيراميدز أمام الأهلي بنزول طاهر محمد ومحمد عبد الله بدلا من أشرف بن شرقي وحسين الشحات في الدقيقة 63 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.



أحمد سامى وإمام



أكرم توفيق ومصطفى فتحى



الشحات وإمام عاشور

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على دكة البدلاء: ياسر إبراهيم وجراديشار وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا وطاهر محمد ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.



إمام عاشور وأحمد سامى



بيراميدز والأهلى



كريم حافظ ومحمد هانى

فيما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - محمود دونجا - يوسف أوباما - صديق إيجولا - مروان حمدي - دودو الجباس.



بن شرقى وأحمد الشناوى



كريم حافظ



مباراة بيراميدز والأهلى



محمد هانى