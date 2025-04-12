شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. هدوء من الأهلى وبيراميدز والتعادل السلبى "سيد الموقف" والان مع تفاصيل الخبر

مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز والمُقامة حالياً على ملعب الدفاع الجوي، فى الجولة الثانية للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري (دوري nile) والنتيجة ما زالت التعادل السلبي.

بدأت المباراة بحماس واضح من الفريقين، وإن كانت الغلبة للأهلي الذي ضغط بقوة محاولاً إحراز هدف مُبكر وأهدر إمام عاشور فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة الخامسة، وواصل الأهلي الضغط وعاد إمام ليُهدر فرصة أخرى للتسجيل في الدقيقة 11، وارتدت الكرة إلى حسين الشحات الذي سددها بعيداً عن الشباك، وأشهر الحكم بطاقة صفراء لأشرف داري للخشونة مع فيستون ماييلي.

ونشط أداء بيراميدز تدريجياً وأنقذ محمد الشناوي حارس الأهلي مرماه من هدف مؤكد، حينما سدد كريم حافظ في الدقيقة 17 تسديدة قوية، وسيطر بيراميدز على مجريات الأمور، وتعرض يحيى عطية الله لإصابة قوية، غادر على أثرها ملعب المباراة في الدقيقة 24 وشارك كريم الدبيس بدلاً منه.

وواصل بيراميدز الضغط، ونال رامي ربيعة بطاقة صفراء للخشونة مع فيستون ماييلي في الدقيقة 34، وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول محاولات هجومية من الفريقين، ونال مهند لاشين بطاقة صفراء للخشونة مع إمام عاشور، وسدد الدبيس تسديدة قوية حوّلها أحمد الشناوي لضربة ركنية، ثم سدد وسام أبو علي ضربة رأسية تصدت لها العارضة.

وتعرض رامي ربيعة لإصابة استدعت نزول طبيب الفريق الذي قام بلصق شاش على رأس اللاعب، بعدها انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بتغيير اضطراري، حيث غادر كريم الدبيس للإصابة وشارك أحمد رضا بدلاً منه، وانحصر اللعب وسط الملعب عدة دقائق وتراجع أداء الفريقين، ونال محمود مرعي لاعب بيراميدز بطاقة صفراء للخشونة مع إمام عاشور، قبل أن ينال مهند لاشين بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 57 ليتم طرده من اللقاء.

ويُدير مباراة الليلة الحكم الهولندي داني ماكلي حكم ساحة، ويعاونه الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس، كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.