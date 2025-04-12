شكرا لقرائتكم خبر عن طرد مهند لاشين فى مباراة الأهلى وبيراميدز بعد إعاقة إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

أشهر الحكم الهولندي داني ماكيلي البطاقة الحمراء لمهندي لاشين لاعب بيراميدز أمام الأهلي في الدقيقة 57 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، بعد إعاقة إمام عاشور ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ثم الطرد.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على دكة البدلاء: ياسر إبراهيم وجراديشار وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا وطاهر محمد ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

فيما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - محمود دونجا - يوسف أوباما - صديق إيجولا - مروان حمدي - دودو الجباس.