شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين الملاح يزور أحمد القندوسى فى المستشفى ويعتذر له عن إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار ياسين الملاح لاعب فاركو، الجزائرى أحمد القندوسي لاعب سيراميكا، بالمستشفى، والذي تسبب في إصابته وهو في حالة انهيار، ودخل الملاح برفقة طبيب فاركو وبعض من زملائه للقندوسي، وقدم له الاعتذار، وأكد له أنه لم يتعمد إيذاءه.

وكان جون إدوارد، عضو مجلس إدارة فاركو والمشرف العام على الكرة، قد حرص على اصطحاب اللاعبين والجهاز الفني عقب انتهاء اللقاء إلى المستشفى لمؤازرة لاعب فريق سيراميكا الجزائري أحمد القندوسي، الذي أصيب خلال مواجهة الفريقين التي انتهت منذ قليل.

وتعرض القندوسي لإصابة خطيرة نتيجة احتكاك قوي خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، وتم نقله مباشرة لأحد مستشفيات مدينة الإسكندرية.

وسقط أحمد القندوسي متأثرا بإصابته بكسر في الساق، إثر تدخل قوي من ياسين الملاح لاعب فاركو، استحق عليها الحصول على الكارت الأحمر، وخرج على أثرها فى سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لإجراء الأشعة لمعرفة حجم الإصابة.

وفاز فريق سيراميكا على فاركو بهدفين دون رد في المباراة التى جمعت الفريقين اليوم باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".