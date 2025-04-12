شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس يغادر مباراة الأهلى وبيراميدز للإصابة.. ورضا البديل والان مع تفاصيل الخبر

غادر كريم الدبيس لاعب الأهلي مباراة فريقه أمام بيراميدز في الدقيقة 46 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض كريم الدبيس الذي شارك بديلا في الشوط الأول بدلا من يحيى عطية الله، للإصابة وغادر الملعب في نوبة بكاء حزنا على ما تعرض له، وشارك بدلا منه أحمد رضا مع بداية الشوط الثامي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على دكة البدلاء: ياسر إبراهيم وجراديشار وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا وطاهر محمد ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

فيما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - محمود دونجا - يوسف أوباما - صديق إيجولا - مروان حمدي - دودو الجباس.