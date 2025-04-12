شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبى بين الأهلى وبيراميدز فى قمة الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز والمُقامة حالياً على ملعب الدفاع الجوي، فى الجولة الثانية للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري (دوري nile) بالتعادل السلبي.



إمام عاشور خلال مباراة الأهلى وبيراميدز



إمام عاشور

بدأت المباراة بحماس واضح من الفريقين، وإن كانت الغلبة للأهلي الذي ضغط بقوة محاولاً إحراز هدف مُبكر وأهدر إمام عاشور فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة الخامسة، وواصل الأهلي الضغط وعاد إمام ليُهدر فرصة أخرى للتسجيل في الدقيقة 11، وارتدت الكرة إلى حسين الشحات الذي سددها بعيداً عن الشباك، وأشهر الحكم بطاقة صفراء لأشرف داري للخشونة مع فيستون ماييلي.

ونشط أداء بيراميدز تدريجياً وأنقذ محمد الشناوي حارس الأهلي مرماه من هدف مؤكد، حينما سدد كريم حافظ في الدقيقة 17 تسديدة قوية، وسيطر بيراميدز على مجريات الأمور، وتعرض يحيى عطية الله لإصابة قوية، غادر على أثرها ملعب المباراة في الدقيقة 24 وشارك كريم الدبيس بدلاً منه.



أحمد سامى



الشيبى والشحات

وواصل بيراميدز الضغط، ونال رامي ربيعة بطاقة صفراء للخشونة مع فيستون ماييلي في الدقيقة 34، وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول محاولات هجومية من الفريقين، ونال مهند لاشين بطاقة صفراء للخشونة مع إمام عاشور، وسدد الدبيس تسديدة قوية حوّلها أحمد الشناوي لضربة ركنية، ثم سدد وسام أبو علي ضربة رأسية تصدت لها العارضة.

وتعرض رامي ربيعة لإصابة استدعت نزول طبيب الفريق الذي قام بـ"لصق" شاش على رأس اللاعب، بعدها انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويُدير مباراة الليلة الحكم الهولندي داني ماكلي حكم ساحة، ويعاونه الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس ،كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.