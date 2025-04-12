شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغييرات عن لقاء الكاميرون.. التشكيل الرسمى لمنتخب مصر تحت 17 سنة أمام أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم تحت 17 سنة، بقيادة أحمد الكاس ، التشكيل الأساسي، الذي يبدأ لقاء أنجولا في الملحق الأفريقي المؤهل لنهائيات كأس العالم للناشئين (قطر 2025)، والذي ينطلق في تمام التاسعة من مساء اليوم (السبت) على ملعب بن أحمد العبدي بمدينة الجديدة المغربية.



الجهاز الفني كان حريصاً على تثبيت التشكيل الذي بدأ لقاء الكاميرون بالجولة الثالثة للمجموعة الثانية والذي حقق من خلاله انتصاره الوحيد في البطولة، وجاء تشكيل المنتخب على النحو التالي: عمر عبد العزيز (1) – عمر كمال (24) – مهند الشامي (5) - حمزة الدجوي (4) – نور أشرف (3) – أدهم فريد (6) – محمد البنداري (15) – محمد حمد (8) – أنس رشدي (20) – عبد العزيز الزغبي (17) – حمزة عبد الكريم (9).



منتخب مصر يدخل هذا اللقاء بحثاً عن الفوز من أجل قطع تأشيرة العبور لنهائيات المونديال الذي يقام في قطر خلال الفترة من 2 وحتى 27 نوفمبر القادم علماً بأنه تأهل لهذا الملحق بعد أن حل ثالثاً في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من فوز على الكاميرون (2 – 1) وخسارتين أمام جنوب أفريقيا (3 – 4) وبوركينافاسو (1 – 2).



الجدير بالذكر أن منتخب مصر سبق له المشاركة في نهائيات كأس العالم مرتين ’ الأولى في كندا 1987 تحت قيادة طه بصري والثانية في مصر 1997 مع المدرب محمد علي.