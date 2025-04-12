شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينشط هجومياً والأهلي يفرض التعادل السلبي بعد 30 دقيقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز ، والمُقامة حالياً على ملعب الدفاع الجوي، فى الجولة الثانية للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري (دوري nile) ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي.



أحمد سامى



الشيبى والشحات



حسين الشحات

بدأت المباراة بحماس واضح من الفريقين، وإن كانت الغلبة للأهلي الذي ضغط بقوة محاولاً إحراز هدف مُبكر وأهدر إمام عاشور فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة الخامسة وواصل الأهلي الضغط وعاد إمام ليُهدر فرصة أخرى للتسجيل في الدقيقة 11 وردت الكرة إلى حسني الشحات الذي سددها بعيداً عن الشباك ، وأشهر الحكم بطاقة صفراء لأشرف داري للخشونة مع فيستون ماييلي.

نشط أداء بيراميدز تدريجياً وأنقذ محمد الشناوي حارس الأهلي مرماه من هدف مؤكد حينما تصى لتسديدة قوية من كريم حافظ في الدقيقة 17 ، وسيطر بيراميدز على مجريات الأمور وتعرض يحيى عطية الله لإصابة قوية غادر على أثرها ملعب المباراة في الدقيقة 24 وشارك كريم الدبيس بدلاً منه.

ويُدير مباراة الليلة الحكم الهولندي داني ماكلي حكم ساحة، ويعاونه الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس ،كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.



إمام عاشور خلال مباراة الأهلى وبيراميدز



إمام عاشور



حسين الشحات خلال اللقاء