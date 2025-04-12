يحيى عطية الله يغادر مباراة الأهلي وبيراميدز باكياً.. والدبيس بديلا

غادر يحيى عطية الله لاعب الأهلي مباراة فريقه أمام بيراميدز في الدقيقة 23 من عمر المباراة التي تجمعهما باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، حيث دخل عطية الله فى نوبة بكاء خلال مغادرته الملعب.

محمد يوسف

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