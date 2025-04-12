شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي ينقذ هدفا محققا لبيراميدز فى شباك الأهلي بالدقيقة 16 والان مع تفاصيل الخبر

أنقذ محمد الشناوي، حارس الأهلي، هدفا محققا فى شباك فريقه من تصديه لتسديدة كريم حافظ لاعب بيراميدز فى الدقيقة 16 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على دكة البدلاء: ياسر إبراهيم وجراديشار وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا وطاهر محمد ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

فيما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - محمود دونجا - يوسف أوباما - صديق إيجولا - مروان حمدي - دودو الجباس.