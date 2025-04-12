شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي وبيراميدز على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الثانية للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري (دوري nile)، فى واحدة من أهم وأقوى المواجهات هذا الموسم.

ويُدير مباراة الليلة الحكم الهولندي داني ماكلي حكم ساحة، ويعاونه الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس ،كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

تشكيل الأهلي لمباراة بيراميدز

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، أشرف داري ، محمد هاني ، يحيى عطية الله ، مروان عطية ، إمام عاشور ،أكرم توفيق ، أشرف بن شرقي ، حسين الشحات ووسام أبو علي ، وبذلك يعود حسين الشحات للمشاركة أساسياً بعد الغياب عن التشكيل الأساسي للفريق عدة مباريات.

ويجلس على دكة الأهلي: ياسر إبراهيم وجراديشار وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا وطاهر محمد ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي

فيما يضم تشكيل بيراميدز كلاً من: أحمد الشناوي، محمد حمدي ،أحمد سامي ،محمود مرعي ، محمد الشيبي، مهند لاشين ،وليد الكرتي، أحمد عاطف قطة، مصطفى فتحي ، كريم حافظ وفيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - محمود دونجا - يوسف أوباما - صديق إيجولا - مروان حمدي - دودو الجباس.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي بعد إلغاء عقوبة خصم الـ 3 نقاط عقب انسحاب الفريق الأحمر من لقاء الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بداعي عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.