شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى ولاعبو فاركو يتوجهون للمستشفى للاطمئنان على القندوسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص جون إدوارد، عضو مجلس إدارة نادي فاركو والمشرف العام على الكرة، على اصطحاب اللاعبين والجهاز الفني عقب انتهاء اللقاء إلى المستشفى لمؤازرة لاعب فريق سيراميكا الجزائري أحمد القندوسي، الذي أصيب خلال مواجهة الفريقين التي انتهت منذ قليل.

وتعرض القندوسي لإصابة خطيرة نتيجة احتكاك قوي خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، وتم نقله مباشرة لأحد مستشفيات مدينة الإسكندرية.

وسقط أحمد القندوسي متأثرا بإصابته بكسر في الساق إثر تدخل قوي من ياسين الملاح لاعب فاركو، استحق عليها الحصول على الكارت الأحمر، وخرج على إثرها فى سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لإجراء الأشعة لمعرفة حجم الإصابة.

وفاز فريق سيراميكا على فاركو بهدفين دون رد في المباراة التى جمعت الفريقين اليوم باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وأحرز هدفي فريق سيراميكا أحمد رمضان فى الدقيقة 73 وأحمد رضا فى الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت البدل الضائع للقاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سيراميكا للنقطة 27 محتلا المركز السادس من عمر المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة 26 محتلا المركز السابع.