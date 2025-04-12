شكرا لقرائتكم خبر عن كسر فى الساق.. أحمد القندوسى يخضع لأشعة بالمستشفى لتحديد حجم الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الجزائري أحمد القندوسي ، لاعب وسط فريق سيراميكا، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام فاركو اليوم، السبت، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مرحلة حسم لقب الدوري "دورى NILE".

وسقط أحمد القندوسي متأثرا بإصابته بكسر في الساق إثر تدخل قوي من ياسين الملاح لاعب فاركو، استحق عليها الحصول على الكارت الأحمر، وخرج على إثرها فى سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لإجراء الأشعة لمعرفة حجم الإصابة.

وفاز فريق سيراميكا على فاركو بهدفين دون رد في المباراة التى جمعت الفريقين اليوم باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وأحرز هدفي فريق سيراميكا أحمد رمضان فى الدقيقة 73 وأحمد رضا فى الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت البدل الضائع للقاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سيراميكا للنقطة 27 محتلا المركز السادس من عمر المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة 26 محتلا المركز السابع.

وشهدت المباراة إصابة قوية للاعب الجزائرى أحمد القندوسى لاعب فريق سيراميكا عقب تدخل قوى من ياسين الملاح لاعب فريق فاركو التي على أثرها أشهر حكم اللقاء الكرت الأحمر له وتم نقل اللاعب الى المستشفى عبر سيارة الإسعاف من داخل الملعب.