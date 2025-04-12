شكرا لقرائتكم خبر عن 4 غيابات مؤثرة فى صفوف بيراميدز بمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب عدد كبير من العناصر الأساسية عن تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي بالدوري الممتاز، بسبب الإصابات أو الإيقاف.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثانية من مرحلة حسم لقب الدوري الممتاز.

ويستمر غياب الثلاثي رمضان صبحي وبلاتي توريه وإبراهيم عادل فى ظل الإصابات التي لحقت بهم خلال رحلة الفريق إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا، ويستمر تأهيلهم لمباراتي أورلاندو بايرتس في نصف نهائي البطولة القارية.

كما يغيب المدافع علي جبر عن صفوف الفريق بسبب الإيقاف للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - محمود دونجا - يوسف أوباما - صديق إيجولا - مروان حمدي - دودو الجباس.