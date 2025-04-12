شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفوز على فاركو 2-0 فى الدورى.. وإصابة خطيرة لـ"القندوسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيراميكا على فاركو بهدفين دون رد في المباراة التى جمعت الفريقين اليوم باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وأحرز هدفي فريق سيراميكا أحمد رمضان فى الدقيقة 73 وأحمد رضا فى الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت البدل الضائع للقاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سيراميكا للنقطة 27 محتلا المركز السادس من عمر المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة 26 محتلا المركز السابع.

وشهدت المباراة إصابة قوية للاعب الجزائرى أحمد القندوسى لاعب فريق سيراميكا عقب تدخل قوى من ياسين الملاح لاعب فريق فاركو التي على أثرها أشهر حكم اللقاء الكرت الأحمر له وتم نقل اللاعب الى المستشفى عبر سيارة الإسعاف من داخل الملعب.

وخاض فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب المباراة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: جابر كامل - ياسين مرعي - بابكر ندياي - جيفرسون إنكادا.

خط الوسط: محمد فخري - عزمي جوما - محمود عماد.

الهجوم: محمد عز - أحمد شريف - محمود فرحات.

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة على ماهر يضم كل من :

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: محمد عادل - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - يوسف عفيفي.

الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - أحمد القندوسي - أيمن موكا.

الهجوم: فخري لاكاي - إسلام عيسى.