شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد بيراميدز.. لقاء فرض الزعامة المحلية الليلة بنكهة أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، مواجهة مهمة مساء اليوم، السبت، أمام بيراميدز، في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد طلائع الجيش انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين، قبل أن ينسحب من مباراة القمة ضد الزمالك ويعلن عدم استكمال المسابقة، فيما تعادل بيراميدز مع المصري البورسعيدى سلبياً في آخر ظهور بالمسابقة.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في نصف النهائي أمام صنداونز وأورلاندو بايرتس من جنوب أفريقيا، وضرب الأهلي موعدًا مع صنداونز في مباراة معتادة بين الفريقين في السنوات الأخيرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب بيراميدز أمام أورلاندو بايرتس في المواجهة الأخرى بدور نصف النهائي.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي بعد إلغاء عقوبة خصم الـ 3 نقاط عقب انسحاب الفريق الأحمر من لقاء الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بداعي عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.

بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، تقام بنظام استثنائي، حيث تم لعب مباريات الدور الأول كمرحلة أولى، ثم تم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، مجموعة من المركز الأول حتى التاسع للمنافسة على اللقب، وبداية من 10 حتى 18 للمنافسة على البقاء والهبوط، على أن يهبط فريقين فقط إلى دوري القسم الثاني.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي بعد إلغاء عقوبة خصم الـ 3 نقاط عقب انسحاب الفريق الأحمر من لقاء الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بداعي عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.

واشتعلت الأجواء قبل هذه المواجهة بعد أن تقدم بيراميدز بطعن ضد قرار رابطة الأندية بإلغاء عقوبة خصم الثلاث نقاط من الأهلي بجانب تراجع بيراميدز عن استقدام حكام أجانب لهذه المباراة بينما تمسك الأهلي بالصافرة الأجنبية وتم تعيين الهولندي داني ماكلي حكما للمباراة ويعاونه الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.