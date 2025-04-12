شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز.. وسام وبن شرقي والشحات فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء اليوم، السبت، في الجولة الثانية للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري (دوري nile)

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، أشرف داري، محمد هاني، يحيى عطية الله، مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق، أشرف بن شرقي، حسين الشحات، ووسام أبو علي.

وبذلك يعود حسين الشحات للمشاركة أساسياً بعد الغياب عن التشكيل الأساسي للفريق عدة مباريات.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد طلائع الجيش والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين، قبل أن ينسحب من مباراة القمة ضد الزمالك ويعلن عدم استكمال المسابقة فيما تعادل بيراميدز مع المصري البورسعيدى سلبياً في أخر ظهور بالمسابقة.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي بعد إلغاء عقوبة خصم الـ 3 نقاط عقب انسحاب الفريق الأحمر من لقاء الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بداعي عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.

وتم تعيين الهولندي داني ماكلي حكما للمباراة ويعاونه الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس ،كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.