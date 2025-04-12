شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب الدفاع الجوي لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي ، منذ قليل، ملعب الدفاع الجوي لخوض مباراة بيراميدزالمقرر لها السابعة مساء اليوم، السبت، في الجولة الثانية للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري (دوري nile )

وقام الجهاز الفني للأهلي فور الوصول إلى ملعب المباراة بمُعاينة أرض الملعب برفقة لاعبي الفريق تمهيداً لبدء عملية الإحماء التي تسبق اللقاء المرتقب.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد طلائع الجيش والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين، قبل أن ينسحب من مباراة القمة ضد الزمالك ويعلن عدم استكمال المسابقة فيما تعادل بيراميدز مع المصري البورسعيدى سلبياً في أخر ظهور بالمسابقة.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي بعد إلغاء عقوبة خصم الـ 3 نقاط عقب انسحاب الفريق الأحمر من لقاء الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بداعي عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.

وتم تعيين الهولندي داني ماكلي حكما للمباراة ويعاونه الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس ،كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.