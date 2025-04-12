شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلى يقود هجوم بيراميدز أمام الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة الأهلي فى الدوري الممتاز. ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على بيراميدز فى السابعة مساء اليوم السبت باستاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - محمود دونجا - يوسف أوباما - صديق إيجولا - مروان حمدي - دودو الجباس.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد طلائع الجيش انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين، قبل أن ينسحب من مباراة القمة ضد الزمالك ويعلن عدم استكمال المسابقة فيما تعادل بيراميدز مع المصري البورسعيدى سلبياً في أخر ظهور بالمسابقة.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي بعد إلغاء عقوبة خصم الـ 3 نقاط عقب انسحاب الفريق الأحمر من لقاء الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بداعي عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.