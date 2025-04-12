شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر قمر: سيدات الأهلي والزمالك يؤكدن تفوق الكرة الطائرة المصرية قاريا والان مع تفاصيل الخبر

أشاد ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة، بالمستوى المميز الذي ظهرت عليه سيدات الأهلي والزمالك في بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة، التي تستضيفها نيجيريا خلال الفترة من 1 إلى 14 أبريل الجاري.

وأكد ياسر قمر أن تأهل سيدات الأهلي والزمالك إلى نهائي البطولة يؤكد استمرار تفوق الأندية المصرية قارياً.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن منتخبات الكرة الطائرة المصرية تواصل تفوقها على المستوى القاري، حيث نجحت جميع المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية، رجالًا وسيدات، في احتلال صدارة القارة الأفريقية، والتواجد بشكل مشرف في البطولات العالمية، وكذلك التأهل والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس.

وناشد ياسر قمر سيدات الأهلي والزمالك بمواصلة الأداء القوي وتمثيل مصر بشكل مشرف خلال نهائي البطولة غدًا، مع الالتزام بالروح الرياضية وعدم الخروج عن النص، حفاظًا على الشكل الحضاري والمستوى الرائع الذي ظهر به الفريقان خلال منافسات البطولة.

ونجح فريقا الأهلي والزمالك في الوصول إلى المباراة النهائية بعد مشوار قوي ونتائج مميزة منذ انطلاق البطولة وحتى التأهل إلى النهائي.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الزمالك والأهلي غدًا الأحد، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق سيدات الزمالك قد تأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا بعد الفوز على فريق الأنابيب الكيني بنتيجة 3-2.

وتضم قائمة الزمالك كلًا من: مريم متولي، ميلكا لوبيسكا دا سيلفا، نورا عزمي، داليا المرشدي، شروق فؤاد، أيسل نديم، ندى مرجان، سابين عابد، هنا المصري، نهى عادل، تقي مدحت، وبسنت محمد.

بينما تأهل فريق سيدات الأهلي إلى النهائي بعد تحقيقه فوزًا مستحقًا على فريق قرطاج التونسي بنتيجة 3-0 في مباراة نصف النهائي.

وتضم قائمة سيدات طائرة الأهلي كلًا من: آية الشامي، ندى وليد، تاتيانا بوكان، مريم ثابت، ميار خليفة، مريم ثروت، سارة أمين، ريماز أشرف، مي غزال، ندى حمدي، آية خالد، دانا شوقي، فرح الحناوي، ونهال جمال.