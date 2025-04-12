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الأهلي ينعى إبراهيم شيكا لاعب نادى الزمالك السابق

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الأهلي ينعى إبراهيم شيكا لاعب نادى الزمالك السابق

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي - سليمان النقر

السبت، 12 أبريل 2025 05:52 م

نعى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي ، ببالغ الحزن والأسى، إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

وتوفي إبراهيم شيكا، صباح اليوم، بعد رحلة طويلة مع المرض اللعين، وسط حزن شديد بالشارع المصري بعد وفاته.

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأحمد مصطفى زيزو ومحمد صبحى قدموا التعازى لأسرة الراحل إبراهيم شيكا.

وعانى إبراهيم شيكا من سرطان المستقيم الذى أدى إلى فقدان وزنه وغير ملامح وجهه وجعله يجلس على كرسى متحرك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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