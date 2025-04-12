شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى إبراهيم شيكا لاعب نادى الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

نعى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

وتوفي إبراهيم شيكا، صباح اليوم، بعد رحلة طويلة مع المرض اللعين، وسط حزن شديد بالشارع المصري بعد وفاته.

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأحمد مصطفى زيزو ومحمد صبحى قدموا التعازى لأسرة الراحل إبراهيم شيكا.

وعانى إبراهيم شيكا من سرطان المستقيم الذى أدى إلى فقدان وزنه وغير ملامح وجهه وجعله يجلس على كرسى متحرك.