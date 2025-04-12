شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بارادو الجزائرى: لم نحسم مصير عادل بولبينة والزمالك لم يقدم عرضا رسميا والان مع تفاصيل الخبر

كشف حسان زاطشى، رئيس نادي بارادو الجزائرى، حقيقة عودة نادى الزمالك للتفاوض لضم عادل بولبينة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال زاطشى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "في الوقت الحالي عندنا عدة عروض ولكن نحن نفضل أخذ الوقت الكافي والتريث، المسألة ليست مادية وإنما هذا من ثقافة النادي وفي الوقت الحالي ليس باستطاعتى إعطاء المزيد من التفاصيل".

وأضاف رئيس نادي بارادو الجزائرى ، "بالنسبة لعروض الزمالك لا يوجد شيء رسمي في الوقت الحالي، وندرس أكثر من عرض خارجي".

ويبلغ بولبينة 21 عاماً ويجيد اللعب في مراكز الجناحين والمهاجم، ويتمتع بالمهارة الفنية والقدرة على المراوغة والاختراق من الأطراف.