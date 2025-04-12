شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المدربين باتحاد الكرة تجري اختبارات عملية لمدربي الرخصة "A4" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الدورات الخاصة بدبلومة التدريب الأفريقية "A4" التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد المصري، تحت رعاية المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، الذي وجّه الإدارات المعنية بالاهتمام بتذليل أي معوقات قد تعترض الدارسين

وبدأت الدورة التي شارك بها 25 مدربًا 13 أكتوبر 2024 بينما تختتم اختباراتها النهائية 14 أبريل 2025، واجتاز المدربون المشاركون في الدبلومة 5 دورات على مدار ستة أشهر، بإجمالي 280 ساعة، مقسمة بمعدل 48 ساعة لكل دورة، بالإضافة إلى الساعات التطبيقية بالأندية.

وتستمر الاختبارات النظرية والعملية لمدة ثلاثة أيام، حيث تتضمن الاختبارات العملية تدريبات كرة القدم، بينما تتضمن الاختبارات النظرية علوم وقوانين كرة القدم، كما تتضمن الاختبارات امتحانات شفوية، تقديم مشروع، تقييم للفاعلية على مدار الدورة، وتحليل لمقاطع فيديو من مباريات دولية.

وبدأت الاختبارات اليوم السبت بالتنسيق مع الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد وتحت إشراف لجنة ثلاثية ضمت الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين، الكابتن عبد المنعم "شطة" المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي والكابتن فتحي نصير، وقام إيهاب الجندي منسق الدورات بإعداد كافة مستلزمات الامتحانات.

كما تبدأ يوم الاثنين المقبل الموافق 14 أبريل الدورة الثالثة من المسار السريع، بينما تبدأ الدورة الثانية الخاصة بالرخصة "A5" يوم 20 أبريل.