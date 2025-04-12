شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل استاد الدفاع الجوى استعدادًا لمواجهة الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الأهلى فى مسابقة الدورى، وتوجه اللاعبون إلى غرف الملابس من أجل الاستعداد للقاء المارد الأحمر.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثانية من مرحلة حسم لقب الدوري الممتاز.