شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل استاد الدفاع الجوى استعدادًا لمواجهة الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الأهلى فى مسابقة الدورى، وتوجه اللاعبون إلى غرف الملابس من أجل الاستعداد للقاء المارد الأحمر.
ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثانية من مرحلة حسم لقب الدوري الممتاز.
ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على بيراميدز فى السابعة مساء اليوم السبت باستاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.
وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد طلائع الجيش انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين، قبل أن ينسحب من مباراة القمة ضد الزمالك ويعلن عدم استكمال المسابقة فيما تعادل بيراميدز مع المصري البورسعيدى سلبياً في أخر ظهور بالمسابقة.
ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي بعد إلغاء عقوبة خصم الـ 3 نقاط عقب انسحاب الفريق الأحمر من لقاء الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بداعي عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.
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