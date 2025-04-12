شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم رمضان صبحى "العفيجى" بقميص بيراميدز أمام الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على بيراميدز في السابعة مساء اليوم السبت باستاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويعد رمضان صبحي، صانع ألعاب بيراميدز، أحد أهم العناصر الهجومية البارزة لدى الفريق السماوي، والذي يعول عليه زملاؤه ليكون عنصراً حاسماً فى نتيجة اللقاء.

وستكون مباراة الليلة رقم 10 لـ رمضان صبحي مع فريق بيراميدز- حال مشاركته - أمام الأهلي، منذ انتقاله إلى الفريق فى سبتمبر 2020 قادماً من هدرسفيلد تاون الإنجليزي. وخاض رمضان صبحي 9 مباريات أمام الأهلي من قبل، تمكن خلالها من تسجيل هدف وصناعة آخر. وتمكن فريق بيراميدز، في وجود رمضان صبحي خلال الـ9 مباريات، من تحقيق الفوز في لقاء، وتعادل فى مباراتين، بينما تلقى الهزيمة فى 6 مباريات. وشارك رمضان صبحي مع بيراميدز فى 140 مباراة سجل خلالها 35 هدفاً وصنع 28 هدفا، وتبلغ القيمة التسويقية لرمضان 1.80 مليون يورو. بينما شارك رمضان مع الاهلى في 110 مباراة سابقة، وذلك قبل انضمامه إلى بيراميدز في صيف 2020، سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 21.

ويعد رمضان صبحي، صانع ألعاب بيراميدز، أحد أهم العناصر الهجومية البارزة لدى الفريق السماوي، والذي يعول عليه زملاؤه ليكون عنصراً حاسماً فى نتيجة اللقاء.