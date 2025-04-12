شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين فاركو وسيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى فاركو وسيراميكا في المباراة التى تجمع الفريقين حاليا باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وخاض فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب المباراة كالتالى :

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: جابر كامل - ياسين مرعي - بابكر ندياي - جيفرسون إنكادا.

خط الوسط: محمد فخري - عزمي جوما - محمود عماد.

الهجوم: محمد عز - أحمد شريف - محمود فرحات.

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة على ماهر يضم كل من :

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: محمد عادل - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - يوسف عفيفي.

الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - أحمد القندوسي - أيمن موكا.

الهجوم: فخري لاكاي - إسلام عيسى.

ويحتل فريق فاركو المركز السادس فى ترتيب مجموعة الصراع على اللقب بالدورى برصيد 26 نقطة، فيما يحتل فريق سيراميكا المركز الثامن برصيد 24 نقطة.