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منتخب ناشئي اليد يحصد برونزية بطولة البحر الأبيض المتوسط

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منتخب ناشئي اليد يحصد برونزية بطولة البحر الأبيض المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 12 أبريل 2025 04:49 م

فاز منتخب ناشئي كرة اليد مواليد 2008 على نظيره الإيطالي بنتيجة 29-19 فى لقاء تحديد برونزية بطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة فى تونس.

وكان منتخب ناشئي كرة اليد مواليد 2008 قد تلقى خسارة أمام نظيره الكرواتي بنتيجة 21-18 في نصف نهائي بطولة  البحر الأبيض المتوسط أمس.

شهد الدور التمهيدي خسارة منتخب ناشئين اليد أمام نظيره الإسباني في أول مواجهاته قبل الفوز علي رومانيا 24-15 ثم علي تركيا 29-16 و أخيراً صربيا 23-20 .

وتضم قائمة لاعبى الفريق الوطنى: عبد الملك محمود - ياسين خالد - منصور عامر - زياد مصطفى - محمد رامي - مؤمن ريحان - ياسين أحمد - عبد الرحمن بكر - ياسين سعد - حمزة سامي - ياسين تامر - يحيى هشام - محمود رامي - سيف الله عمرو - مهند علاء - مؤمن النقيب - ويوسف عمر.

بينما يضم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني المصرى: أحمد زقزوق عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا للبعثة - عماد إبراهيم المدير الفني - أحمد خميس المدرب المساعد -  محي صلاح المشرف على تدريب حراس مرمى منتخبات الشباب والناشئين -  توفيق المتولى المدير الاداري -  عصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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