شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات التنس خامس المجموعة الأفرو أوروبية الثانية لكأس بيللى چين كينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل منتخب مصر الوطنى للسيدات للتنس على المركز الخامس فى منافسات المجموعة الأفروأوروبية الثانية لكأس بيللى چين كينج والتى اقيمت بمدينة لارنكا القبرصية.

وجاء ترتيب المجموعة الافرواوربية الثانية بعد انتهاء كل المباريات كالتالى، وحسب الترتيب من الأول إلى الحادى عشر على التوالى، چورچيا والنرويج وبلغاريا وقبرص ومصر ومقدونيا الشمالية والبوسنة وإسرائيل وجنوب أفريقيا وأستونيا وكوسوڤو.

وضمن سيدات منتخب مصر بهذا الترتيب البقاء ضمن المجموعة الافرواوربية الثانية لكأس بيللى چين كينج فى الموسم الجديد.

وكان منتخبنا المكون من ساندرا سمير ولميس الحسين وچنى حسام واميرة محمد وتحت قيادة كابتن الفريق كريم زاهر والمدرب علا ابو ذكرى قد نجح فى بداية المشوار بالتغلب على إسرائيل باكتساح 3 / صفر ثم خسر امام بلغاريا بصعوبة بالغة 1 / 2 ليلعب فريقنا على المراكز من الرابع الى السادس مع منتخبى قبرص صاحب الارض والجمهور ومقدونيا الشمالية.

ونجحت سيدات تنس الفراعنة فى الفوز على مقدونيا الشمالية باكتساح أيضا 3 / صفر ثم كانت المواجهة امام اصحاب الارض قبرص ليخسر فريقنا بصعوبة ايضا 1 / 2 فيما فازت قبرص على مقدونيا لتحتل المركز الرابع بالمجموعة.

واشاد اتحاد التنس برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى بالاداء المميز للاعبات ونجاحهن فى تشريف التنس المصرى والافريقى والعربى ايضا امام منتخبات قوية فى اللعبة البيضاء.

وتعود الى مصر غدا بعثة منتخب السيدات قادمة من قبرص بعد انتهاء المهمة فى كأس بيللى چين كينج.