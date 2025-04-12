شكرا لقرائتكم خبر عن البارالمبية تعلن عن مسابقة تصميم شعار بطولة العالم لرفع الأثقال 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية عن مسابقة تصميم شعار وتميمة بطولة العالم لرفع الأثقال التي تقام فى القاهرة خلال الفترة من 3 إلى 20 أكتوبر 2025.

من جانبه قال الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية إن الهدف من المسابقة هو دعم وتشجيع القدرات الإبداعية، وتحفيز وإثراء ثقافة الابتكار تشجيعا للطاقات الإبداعية.

وأضاف مصطفى أن الشروط التي وضعها مجلس الإدارة تتضمن أن يكون تصميم شعار عصري يعكس ارتباطه بجمهورية مصر العربية وتميمة تشير إلي الثقافة والتاريخ المصري وضرورة موافقة المتسابق الفائز أن يصبح التصميم ملكية حصرية للجنة البارالمبية المصرية.

وحدد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية اخر موعد للتقديم هو يوم 24 أبريل 2025 الجارى، وسوف يحصل الفائز على جائزة قدرها عشرة آلاف جنيه لأفضل تصميم شعار، على أن تسلم طلبات التقديم على قرص مدموج فى مظاريف مغلقة باسم المدير التنفيذي للجنة البارالمبية المصرية.