شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وبيراميدز الليلة فى صراع صدارة الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر السبت، 12 أبريل 2025 03:20 م

لا صوت يعلو فوق صوت مواجهة الأهلي وبيراميدز والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات حسم مسابقة بطولة الدوري في موسمه الحالي والاستثنائي، حيث يبحث كل فريق عن الفوز لحسم صراع الصدارة على قمة البطولة المحلية. س: متى تقام مباراة الأهلي وبيراميدز؟ ج:تقام مباراة الأهلي وبيراميدز في السابعة مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة تحديد بطل الدوري. س: من هو طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز؟ ج:عينت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري لكرة القدم طاقم تحكيم دولي هولندي لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، يقوده داني ماكيلي ويعاونه الثنائي هيسل ستيجسترا ويان دي فريز (مساعدين)، مارتين فوس (حكماً رابعاً) والثنائي روب ديبيرينيك وكلاي روبرتي (تقنية الفيديو). س: من هو معلق مباراة الأهلي وبيراميدز؟ ج:أعلن المعلق الرياضي الشهير رؤوف خليف، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، مشاركته فى التعليق على مباراة النادي الأهلي ونظيره بيراميدز، ضمن منافسات بطولة س: متى تقام مباراة الأهلي وبيراميدز؟ ج:تقام مباراة الأهلي وبيراميدز في السابعة مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة تحديد بطل الدوري. س: من هو طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز؟ ج:عينت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري لكرة القدم طاقم تحكيم دولي هولندي لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، يقوده داني ماكيلي ويعاونه الثنائي هيسل ستيجسترا ويان دي فريز (مساعدين)، مارتين فوس (حكماً رابعاً) والثنائي روب ديبيرينيك وكلاي روبرتي (تقنية الفيديو). س: من هو معلق مباراة الأهلي وبيراميدز؟ ج:أعلن المعلق الرياضي الشهير رؤوف خليف، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، مشاركته فى التعليق على مباراة النادي الأهلي ونظيره بيراميدز، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وتحديدًا في إطار مرحلة تحديد بطل الدوري، وكتب خليف، "مساء الفل الناس الكل، سأكون معكم في المباراة التي ستجمع الأهلي وبيراميدز على قناة ON Sport.. فرجة طيبة للجميع". س: ما هو موقف الأهلي وبيراميدز فى مسابقة الدوري قبل المباراة؟ ج:يمتلك فريق الأهلى 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر لقاء وحيدا، وسجل 30 هدفا وتلقت شباكه 12، فيما يمتلك بيراميدز 43 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 4 مباريات وخسر لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10. س: ما هو تاريخ مواجهات الفريقين قبل الصدام المرتقب؟ ج:22 مباراة سابقة بين الأهلى وبيراميدز بواقع 17 مباراة فى الدوري و4 مباريات بكأس مصر، ومباراة واحدة بـ كأس السوبر المصري، حقق المارد الأحمر الفوز في 11 لقاء، بينما حقق بيراميدز الفوز فى 6 لقاءات، وانتهت 5 مواجهات أخرى بالتعادل، سجل الأهلى 29 هدفاً وسجل بيراميدز 19 هدفا، وكان التعادل السلبى شعار أول مواجهة بين الفريقين فيما انتهت أخر مباراة جمعت الاهلى وبيراميدز بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق.

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