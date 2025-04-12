شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتحدى الإرهاق بالتدريبات الاستشفائية قبل مواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الفني للمصري برنامجاً تدريبياً للاعبي الفريق، يتضمن تدريبات استشفائية، في إطار الاستعداد لمواجهة بتروجت المرتقبة، للتخلص من الإرهاق الذي أصاب اللاعبين، في ظل تلاحم المباريات المحلية والأفريقية، حيث كان المصري واجه سيراميكا السبت الماضي في كأس عاصمة مصر، ثم سافر الفريق إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا بالكونفدرالية، قبل العودة إلى القاهرة ليستعد لمواجهة بتروجت بعد 48 ساعة فقط من وصول البعثة.

ويستعد المصري لمواجهة بتروجت المرتقبة، التي تجمع الفريقين فى الرابعة عصر غدٍ الأحد باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات حسم بطل الدوري.

وكان المصري تعادل في الجولة الأولى من مباريات حسم الدوري مع بيراميدز المتصدر، سلبياً دون أهداف.



ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 31 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي خلال مسيرته بالمسابقة المحلية في موسمها الاستثنائي، ويقع المصري في مجموعة الفرق المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود في المركز التاسع على الترتيب.

وكان المصري ودع مؤخراً بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من ربع النهائي، بعد الفوز في مباراة الذهاب على سيمبا التنزاني بنتيجة 2-0، والهزيمة في لقاء العودة بتنزانيا بنفس النتيجة، لترجح ركلات الجزاء كفة بطل تنزانيا الذي فاز بنتيجة 4-1.

كما ودع المصري مسابقة كأس مصر من دور الـ 16 أمام البنك الأهلي بعد الهزيمة بنتيجة 3-1، وفي كأس عاصمة مصر يحتل النادي المصري المركز الرابع برصيد 3 نقاط، خلف البنك الأهلي المتصدر برصيد 8 نقاط، وسيراميكا وغزل المحلة أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 4 نقاط.