شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقترب من إتمام صفقة تبادلية مع سيراميكا.. عبد الرحمن جودة مقابل بيكهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب ناديا بيراميدز وسيراميكا من التوصل لاتفاق حول صفقة تبادلية تتم بين الناديين خلال الصيف المقبل، في ظل مفاوضات متقدمة فى هذا الشأن.

وتتضمن الصفقة التبادلية انتقال المدافع الشاب عبد الرحمن جودة، لاعب بيراميدز المعار إلى حرس الحدود حتى نهاية الموسم الجاري، إلى سيراميكا، مقابل انتقال مدافع سيراميكا أحمد رمضان بيكهام إلى نادي بيراميدز.

ويتم حاليا وضع الرتوش النهائية بين الناديين حول تفاصيل الصفقة التبادلية خلال الأيام المقبلة، لينتقل اللاعبان مع بداية الموسم الجديد.