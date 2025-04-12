شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم السبت، 12 - 4 - 2025، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق بعد صراع مع مرض سرطان المستقيم، ومحامى زيزو يعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخطئ في حق اللاعب.

وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق بعد صراع مع مرض سرطان المستقيم

غادر عالمنا منذ قليل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق بعد صراع طويل مع المرض.

محامى زيزو يعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخطئ في حق اللاعب

أعلن أشرف عبد العزيز محامى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخطئ في حق اللاعب.

الأهلي ضيفا ثقيلا على بيراميدز الليلة في قمة الدوري المصري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على بيراميدز، في السابعة مساء اليوم السبت على ستاد الدفاع الجوى في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

بيسيرو يضع الرتوش النهائية على خطة عبور حرس الحدود بالدورى

يختتم فريق الزمالك، اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة حرس الحدود المقرر لها فى السابعة مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصرى، ويضع جوزيه بيسيرو الرتوش النهائية على خطة الأبيض لمواجهة الفريق السكندري على استاد برج العرب، والتعليمات الذى ينوي منحها للاعبيه.

التظلمات تخاطب رابطة الأندية رسميًا للحصول على حيثيات قرار مباراة القمة

أرسلت لجنة التظلمات باتحاد الكرة خطاب لرابطة الأندية تطلب فيه حيثيات القرار الخاص بمباراة القمة التي شهدت انسحاب الأهلي من المباراة أمام الزمالك .

منتخب مصر للناشئين يواجه انجولا الليلة لتحقيق حلم المونديال

يلتقي منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس، نظيره منتخب أنجولا في مواجهة حاسمة تقام في التاسعة مساء اليوم السبت، لحسم بطاقة التأهل إلى مونديال الناشئين، وجاء هذا اللقاء بعد أن أنهى منتخب مصر دور المجموعات في المركز الثالث، برصيد 3 نقاط حيث نجح منتخب مصر للناشئين في الفوز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما والمقامة في المغرب، وبذلك الفوز تأهلت مصر إلى الملحق المؤهل لبطولة كأس العالم للناشئين والتي تقام في قطر خلال نوفمبر المقبل ، بينما حقق منتخب أنجولا فوزًا كبيرًا على منتخب أفريقيا الوسطى بنتيجة 6-1، ليخطف المركز الثالث في مجموعته برصيد كافٍ للوصول إلى مباراة الملحق.

بيراميدز ينفي الدخول فى مفاوضات لضم محمد علي بن رمضان

كشف مصدر بنادي بيراميدز عن أن جميع التقارير التي ربطت بين النادي ودخوله في مفاوضات مع اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فيرينتسفاروشي المجري، غير صحيحة بالمرة، والنادي لم يقدم يوما عرضا للاعب من أجل ضمه.