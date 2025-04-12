شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو ينعى إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

نعي نادى فاركو وفاة لاعب نادي الزمالك السابق إبراهيم شيكا، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وتوفي صباح اليوم إبراهيم شيكا بعد رحلة طويلة مع المرض اللعين، وسط حزن شديد بالشارع المصري بعد وفاته.

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأحمد مصطفى زيزو ومحمد صبحى على تقديم التعازى لأسرة الراحل إبراهيم شيكا.

وعانى إبراهيم شيكا من سرطان المستقيم الذى أدى إلى فقدان وزنه وغير ملامح وجهه وجعله يجلس على كرسى متحرك.