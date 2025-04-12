شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز فى التشكيل المتوقع أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق بيراميدز، بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق، لخوض مواجهة قوية عندما يستضيف النادي الأهلي، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، ضمن منافسات مباريات حسم بطولة الدوري بموسمها الاستثنائي.

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الظهر: محمد حمدي، علي جبر، محمود مرعي، محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين، وليد الكرتي، أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: صديق أوجولا، فيستون ماييلي، ومصطفى فتحي

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على بيراميدز فى السابعة مساء اليوم السبت باستاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد طلائع الجيش انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين، قبل أن ينسحب من مباراة القمة ضد الزمالك ويعلن عدم استكمال المسابقة فيما تعادل بيراميدز مع المصري البورسعيدى سلبياً في أخر ظهور بالمسابقة.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي بعد إلغاء عقوبة خصم الـ 3 نقاط عقب انسحاب الفريق الأحمر من لقاء الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بداعي عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.