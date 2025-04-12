شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لـ سيدات طائرة الأهلي استعدادًا لنهائي بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

عقد إبراهيم فخر الدين، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادى الأهلى ، اجتماعا مع الجهاز المعاون صباح اليوم، فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك في نهائي بطولة أفريقيا للأندية بنيجيريا.

ووضع المدير الفني مع جهازه المعاون برنامجا خاصا للفريق استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي أفريقيا، حيث يتدرب الفريق فى التاسعة مساءً على صالة موشود أبيولا.

وعقب التمرين تخضع اللاعبات لجلسة تدريب فى الچيم، ويشتمل التدريب على بعض تمارين الإطالة البدنية للتخلص من الإرهاق.

ويواجه فريق سيدات طائرة الأهلي نظيره الزمالك في نهائي بطولة إفريقيا للأندية غدًا.

‏‎وجاءت قائمة «سيدات طائرة الأهلي» كالتالي:‏



‏‎آية الشامي- ندى وليد- تاتيانا بوكان- مريم ثابت- ميار خليفة- مريم ثروت- سارة أمين- ريماز أشرف- مي غزال- ندى حمدي- آية خالد- دانا شوقي- فرح الحناوي- نهال جمال.