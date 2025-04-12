شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة بيراميدز الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على بيراميدز، فى السابعة مساء اليوم السبت، باستاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويتسلح الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر بكتيبة من المواهب، على رأسها المغربي أشرف بن شرقي وإمام عاشور والفلسطيني وسام أبو علي والسلوفيني نيجك جراديشار، ويغيب عن الأهلي أمام بيراميدز كل من كريم فؤاد للإصابة، وطالب كولر لاعبيه بضرورة الفوز الليلة لتصحيح مسار الفريق محلياَ ضمن خطة التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 156 مباراة، فاز فى 108 لقاءات وتعادل فى 30 مباراة، وتلقى 18 هزيمة، وسجل لاعبوه 304 هدف وتلقت شباكهم 121 هدفا من بينها ثلاثة أهداف اعتبارية، وخرج بشباك نظيفة فى 87 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.