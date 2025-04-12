موعد مباراة مصر وأنجولا فى أمم أفريقيا للناشئين والقناة الناقلة

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يلتقي منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس مع أنجولا في مواجهة حاسمة لحسم بطاقة التأهل إلى مونديال الناشئين، وجاء هذا اللقاء بعدما أنهى منتخب مصر دور المجموعات في المركز الثالث، برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة مصر وأنجولا

تقام مباراة مصر وأنجولا بأمم أفريقيا للناشئين فى التاسعة مساء اليوم السبت.

مصر تتأهل لملحق مونديال الناشئين

نجح منتخب مصر للناشئين في الفوز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما والمقامة في المغرب، وبذلك الفوز تأهلت مصر إلى الملحق المؤهل لبطولة كأس العالم للناشئين والتي تقام في قطر خلال نوفمبر المقبل ، بينما حقق منتخب أنجولا فوزًا كبيرًا على منتخب أفريقيا الوسطى بنتيجة 6-1، ليخطف المركز الثالث في مجموعته برصيد كافٍ للوصول إلى مباراة الملحق.



المباراة المرتقبة بين مصر وأنجولا ستكون حاسمة ومليئة بالإثارة، في ظل رغبة كلا المنتخبين في انتزاع بطاقة العبور إلى كأس العالم تحت 17 سنة، وتحقيق إنجاز قاري جديد.

مصر تواجه أنجولا بالزي الرسمي

من المقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب أنجولا القميص الأبيض، الشورت الأسود والجورب الأبيض.

القناة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

تنقل قناة بي إن سبورتس مباراة مصر وأنجولا المرتقبة بأمم أفريقيا للناشئين.

وكان منتخب مصر قد ودع بطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما بعدما تواجد في المركز الثالث من مرحلة المجموعات برصيد 3 نقاط فقط بعدما حقق الفوز على منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1، بينما خسر منتخب مصر أول مباراتين في مرحلة المجموعات أمام جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو بنتيجة 4-3 و2-1 على الترتيب.