شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تنعى شيكا لاعب الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

نعت اللجنة الأولمبية، برئاسة ياسر إدريس وفاة ، إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق، بعد وفاته اليوم بعد صراع مع المرض، وذلك عبر الصفحة الرسمية للجنة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وجاء النعى كالتالى:

ببالغ الحزن والأسى تتقدم اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس بخالص العزاء والمواساه في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى اللاعب / إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.



نعى اللجنة الاولمبية

وعانى إبراهيم شيكا من مرض سرطان المستقيم، الذي أدى إلى فقدانه الكثير من الوزن وغير ملامح وجهه وجعله يجلس على كرسي متحرك، حسبما ذكرت زوجته هبة التركي أكثر من مرة في مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي.

إبراهيم شيكا لاعب الزمالك أحد ناشئين الزمالك وواحد من كباتن الفرقة المعروفين، حيث يُعاني من سرطان المستقيم، وهو أحد الأمراض التي قد لا تظهر أعراضها في مراحلها المبكرة، لكنه يصبح أكثر وضوحًا وخطورة مع مرور الوقت، وخضع للعلاج المكثف في المستشفى قبل رحيله اليوم.