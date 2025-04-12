شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 9 لاعبين عن الأهلى فى مواجهة بيراميدز الليلة.. أبرزهم معلول وعمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع بيراميدز باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بمسابقة الدوري المصري.

ويغيب عن الاهلى فى مباراة بيراميدز الليلة كل من، علي معلول وكريم وليد نيدفيد وعمر كمال وخالد عبد الفتاح ومصطفى العش وعمر الساعي وسمير محمد ومصطفى مخلوف لأسباب فنية وكريم فؤاد للإصابة.

وتضم قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - محمد هاني - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور - عمرو السولية - أحمد رضا – محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد عبد الله.

خط الهجوم: وسام أبو علي - نييتس جراديشار - أشرف بن شرقي.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم واجه الإسماعيلى وفاز برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك 3-0 اعتباريا.