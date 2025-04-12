شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى إبراهيم شيكا لاعب الفريق السابق والان مع تفاصيل الخبر

نعى مسئولو نادى الزمالك إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق، بعد صراع مع المرض، عبر الصفحة الرسمية للنادى على "إنستجرام".

وجاء النعى كالتالى:



نعى الزمالك

وعانى إبراهيم شيكا من مرض سرطان المستقيم، الذي أدى إلى فقدانه الكثير من الوزن وغير ملامح وجهه وجعله يجلس على كرسي متحرك، حسبما ذكرت زوجته هبة التركي أكثر من مرة في مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي.

إبراهيم شيكا لاعب الزمالك أحد ناشئين الزمالك وواحد من كباتن الفرقة المعروفين، حيث يُعاني من سرطان المستقيم، وهو أحد الأمراض التي قد لا تظهر أعراضها في مراحلها المبكرة، لكنه يصبح أكثر وضوحًا وخطورة مع مرور الوقت، وخضع للعلاج المكثف في المستشفى قبل رحيله اليوم.