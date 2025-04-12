شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام حرس الحدود، في المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات حسم بطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

مباراة الزمالك وحرس الحدود تقام فى السابعة مساء غدٍ الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ترتيب الزمالك قبل مباراة حرس الحدود

يحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري (مجموعة تحديد البطل)، برصيد 35 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

الزمالك يبحث عن الفوز بعد وداع الكونفدرالية

ويبحث فريق الزمالك عن الفوز ومصالحة الجماهير الغاضبة بعد وداع كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث خسر الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقى فى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، مودعاً البطولة، خلال المباراة التي خاضها الفريقان وانتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.