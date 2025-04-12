شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مباراة جمعت الأهلى وبيراميدز قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع بيراميدز باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بمسابقة الدوري المصري.

22 مباراة سابقة بين الأهلى وبيراميدز بواقع 17 مباراة فى الدوري و4 مباريات بكأس مصر، ومباراة واحدة بـ كأس السوبر المصري، حقق المارد الأحمر الفوز في 11 لقاء، بينما حقق بيراميدز الفوز فى 6 لقاءات، وانتهت 5 مواجهات أخرى بالتعادل، سجل الأهلى 29 هدفاً وسجل بيراميدز 19 هدفا، وكان التعادل السلبى شعار أول مواجهة بين الفريقين فيما انتهت أخر مباراة جمعت الاهلى وبيراميدز بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق.

ويعد لقاء الليلة هو الثامن عشر بين الفريقين فى تاريخ مسابقة الدوري المصري، وسبق للنادي الأهلي أن التقى مع نادي بيراميدز عندما كان اسمه الأسيوطي، وذلك بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015.

كانت المباراة الأولى بين الفريقين يوم 24 أكتوبر 2014، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 22 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 1-0، أحرز للأهلي وسام أبو علي.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثمانية مباريات، وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان فى خمسة مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 24 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، وفاز بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عمرو السولية ووسام أبو على برصيد ثلاثة أهداف، ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وعبد الله السعيد برصيد هدفين لكل منهم.